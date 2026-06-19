سبب تنميل الأطراف.. حسام مواف: علامة تحذيرية على أمراض مهمة بالجسم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل عرض تنميل الأطراف، مؤكدًا أنه ليس مجرد عرض بسيط أو عابر؛ بل قد يكون مؤشرًا مبكرًا على مشكلات صحية تحتاج إلى تدخل طبي سريع وتشخيص دقيق.

وأوضح خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن تنميل اليدين أو القدمين قد يكون علامة تحذيرية لأمراض مختلفة، ويجب عدم الاستهانة به خاصة إذا كان متكررًا أو مستمرًا.

تنميل الأطراف عرض يستدعي الانتباه

أكد موافي أن الشعور بتنميل في الأطراف من الأعراض التي تستدعي القلق، خاصة إذا صاحبها تكرار مستمر دون سبب واضح.

وناشد كل من يعاني من هذه الحالة؛ بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في الأمراض العصبية، وعدم الاعتماد على العلاج الذاتي أو إهمال الأعراض.

نقص الصوديوم والبوتاسيوم من أبرز الأسباب

أشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن من الأسباب المهمة لتنميل الأطراف:

- نقص مستوى الصوديوم في الجسم.

- نقص مستوى البوتاسيوم.

- وجود خلل في توازن الأملاح بشكل عام.

وشدد على ضرورة إجراء التحاليل اللازمة عند تكرار الحالة؛ لتحديد السبب الحقيقي بدقة.



السكري.. سبب شائع لتنميل اليدين والقدمين

أوضح موافي أن مرض السكري يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث تنميل الأطراف، نتيجة:

- التهاب الأعصاب الطرفية.

- ضعف الإحساس في اليدين والقدمين.

- تلف الأعصاب مع استمرار ارتفاع السكر.

وأكد أن اعتلال الأعصاب السكري من المضاعفات المعروفة للمرض، وقد يستمر لفترات طويلة دون علاج نهائي واضح.



أمراض عصبية أخرى قد تكون السبب

لفت موافي إلى أن تنميل الأطراف قد يكون مؤشرًا على أمراض عصبية أخرى، أبرزها:

- التصلب المتعدد (MS)، حيث يبدأ العرض غالبًا بخدر في الأطراف

- انضغاط الأعصاب نتيجة مشاكل الفقرات

- ضغط الفقرات وتأثيره على الأطراف



وأوضح أن مشاكل العمود الفقري قد تكون سببًا مباشرًا في التنميل، لأن “الفقرات العنقية قد تسبب تنميل اليدين” و"الفقرات القطنية قد تؤدي إلى تنميل القدمين".

وأشار إلى أن الرنين المغناطيسي (MRI) يعد من أهم الفحوصات التي تساعد في تشخيص هذه الحالات بدقة.



متى يجب القلق من تنميل الأطراف؟

يشدد الأطباء على ضرورة القلق ومراجعة الطبيب في الحالات التالية:

- استمرار التنميل لفترات طويلة.

- تكرار الأعراض بشكل يومي.

- وجود ضعف في الحركة أو الإحساس.

- ظهور أعراض مصاحبة مثل الألم أو الدوخة.