ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

يعد الشعور بالتنميل أو الوخز في الأطراف من الأعراض الشائعة التي يتعرض لها كثير من الأشخاص بين الحين والآخر، وغالبًا ما يربطه البعض بمشكلات الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية، إلا أن الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، كشف عن سبب آخر قد لا يتوقعه الكثيرون، مؤكدًا أن التنميل ليس دائمًا علامة على وجود مرض عصبي.

حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد،أن التنميل قد يكون في بعض الحالات مؤشرًا على نقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على كفاءة الجهاز العصبي ووظائفه الطبيعية، مشددًا على أهمية عدم تجاهل هذا العرض إذا تكرر بصورة مستمرة.

ما هو التنميل؟

التنميل

التنميل هو شعور غير طبيعي قد يظهر على هيئة وخز أو فقدان جزئي للإحساس أو إحساس بالحرقان في منطقة معينة من الجسم، وغالبًا ما يصيب اليدين أو القدمين، وقد يكون مؤقتًا أو مستمرًا بحسب السبب المؤدي إليه.

وفي بعض الأحيان يحدث التنميل نتيجة الضغط على أحد الأعصاب لفترة قصيرة، مثل الجلوس أو النوم بطريقة خاطئة، لكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية تحتاج إلى متابعة طبية.

نقص فيتامين ب 12 من أبرز الأسباب

وأشار موافي إلى أن نقص فيتامين ب 12 يعد من الأسباب المهمة التي قد تؤدي إلى الشعور بالتنميل، خاصة في الأطراف.

ويلعب هذا الفيتامين دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما تنخفض مستوياته في الجسم؛ قد تظهر مجموعة من الأعراض، من بينها:

تنميل اليدين والقدمين.

ضعف التركيز.

الشعور بالإرهاق المستمر.

الدوخة والدوار.

ضعف الذاكرة في بعض الحالات.

ويزداد خطر نقص فيتامين ب 12 لدى بعض الفئات، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في امتصاص الغذاء أو يتبعون أنظمة غذائية تفتقر إلى المصادر الحيوانية.

أسباب أخرى للتنميل

التنميل

إلى جانب نقص الفيتامينات، هناك أسباب متعددة قد تؤدي إلى الشعور بالتنميل، منها:

مرض السكري وتأثيره على الأعصاب الطرفية.

الانزلاق الغضروفي وضغط الفقرات على الأعصاب.

اضطرابات الدورة الدموية.

بعض أمراض المناعة الذاتية.

التوتر والقلق الشديد في بعض الحالات.

لذلك يؤكد الأطباء أن تحديد السبب الحقيقي للتنميل يتطلب تقييمًا طبيًا شاملًا وعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا استمر التنميل لفترات طويلة أو تكرر بشكل ملحوظ، خاصة إذا صاحبه ضعف في العضلات أو صعوبة في الحركة أو فقدان التوازن.

كما يجب طلب الرعاية الطبية سريعًا إذا ظهر التنميل بشكل مفاجئ مع أعراض أخرى مثل اضطرابات الكلام أو ضعف أحد جانبي الجسم، لأنها قد تكون علامات على حالات طبية طارئة.

كيف يمكن الوقاية؟

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية في دعم صحة الأعصاب والحد من بعض أسباب التنميل. كما يوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام، وضبط مستويات السكر في الدم، والحرص على إجراء الفحوصات الدورية عند الحاجة.

ويؤكد الأطباء أن التنميل قد يبدو عرضًا بسيطًا في كثير من الأحيان، لكنه أحيانًا يكون رسالة من الجسم تكشف عن نقص غذائي أو مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه والعلاج المبكر.