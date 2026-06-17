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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تنميل القدمين ليلًا.. عرض قد يكشف عن أمراض خفية لا يجب تجاهلها

تنميل القدمين ليلًا.. عرض قد يكشف عن أمراض خفية لا يجب تجاهلها
تنميل القدمين ليلًا.. عرض قد يكشف عن أمراض خفية لا يجب تجاهلها
ولاء عادل

يشكو بعض الأشخاص من شعور بالتنميل أو الوخز في القدمين خلال ساعات الليل، وغالبًا ما يُفسر هذا العرض على أنه نتيجة الإرهاق أو الجلوس لفترات طويلة أو وضعية نوم غير مريحة. لكن تكرار هذه الحالة قد يحمل دلالات صحية أعمق تستدعي الانتباه.

وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز الأسباب المرضية التي قد تقف وراء تنميل القدمين ليلًا، والعلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب.

لماذا يظهر التنميل أثناء النوم؟

يشير شريف حسين إلى أن الشعور بالتنميل يزداد وضوحًا ليلًا بسبب انخفاض الحركة أثناء النوم، ما يجعل أي خلل في الأعصاب أو الدورة الدموية أكثر بروزًا، خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة.

اعتلال الأعصاب الطرفية

يُعد اعتلال الأعصاب الطرفية من أكثر الأسباب شيوعًا، ويحدث نتيجة تلف في الأعصاب، وغالبًا ما يرتبط بمرض السكري. ويظهر على شكل تنميل أو فقدان للإحساس أو إحساس بالحرقان، وتكون الأعراض أكثر حدة خلال الليل.

ضعف تدفق الدم إلى الأطراف

قد يؤدي ضعف الدورة الدموية، خصوصًا لدى المصابين بأمراض القلب أو تصلب الشرايين، إلى نقص وصول الدم إلى القدمين، ما يسبب شعورًا بالتنميل يزداد عند الراحة أو أثناء النوم.

نقص الفيتامينات الأساسية

يمكن أن يسبب نقص بعض الفيتامينات المهمة مثل فيتامين B12 وفيتامين D اضطرابات في الأعصاب، تظهر في صورة تنميل أو وخز متكرر في الأطراف.

متلازمة تململ الساقين

تُعد هذه المتلازمة اضطرابًا عصبيًا يؤدي إلى شعور مزعج في الساقين مع رغبة ملحة في تحريكهما، وغالبًا ما تزداد الأعراض خلال الليل وتؤثر على جودة النوم بشكل ملحوظ.

مشكلات العمود الفقري والضغط العصبي

قد يكون السبب أيضًا مرتبطًا بضغط على الأعصاب نتيجة الانزلاق الغضروفي أو ضيق القناة العصبية في العمود الفقري، وهو ما ينعكس على الأطراف السفلية في صورة تنميل أو وخز.

مؤشرات مرتبطة بأمراض القلب والأوعية

في بعض الحالات، قد يكون تنميل القدمين علامة مبكرة على مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية، خاصة إذا ترافق مع برودة في القدمين أو تغير في لون الجلد.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة المختص في الحالات التالية:

  • استمرار التنميل أو تكراره بشكل يومي.
  • مصاحبته لألم شديد أو ضعف في العضلات.
  • حدوثه بشكل مفاجئ مع صعوبة في الحركة.
  • وجود تاريخ مرضي مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

ويؤكد الخبراء أن التشخيص المبكر يلعب دورًا مهمًا في تحديد السبب الحقيقي وراء الأعراض، وبالتالي تجنب المضاعفات والبدء في العلاج المناسب في الوقت الصحيح.

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