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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره آمنت نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، تعود إلى الواجهة صفحات من التاريخ تحمل الكثير من التفاؤل للفراعنة، الذين يدخلون اللقاء بسجل خال من الهزائم أمام منافسهم القادم.

وبين أرقام الماضي وطموحات الحاضر، تترقب الجماهير المصرية واحدة من أهم محطات المنتخب في مشواره بالمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد يحمل أهمية خاصة للفراعنة

في الرابعة فجر يوم 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في حسابات التأهل، خاصة بعدما أصبحت المنافسة أكثر شراسة في النسخة التاريخية الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

ويأمل رجال المدرب حسام حسن في تحقيق نتيجة إيجابية تقربهم خطوة جديدة من بلوغ الأدوار الإقصائية، قبل خوض المواجهة الأخيرة أمام منتخب إيران.

التاريخ يبتسم لمصر

وعندما تُفتح سجلات المواجهات السابقة بين المنتخبين، يجد عشاق الكرة ما يدعو للتفاؤل فقد التقى المنتخبان ثلاث مرات فقط عبر التاريخ، ولم يتعرض المنتخب المصري لأي خسارة خلالها.

البداية كانت عام 1999 عندما تعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في لقاء ودي سجل خلاله حازم إمام هدف مصر وبعد أيام قليلة، عاد الفراعنة ليؤكدوا تفوقهم بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع إبراهيم حسن، الذي يشغل حاليًا منصب مدير المنتخب الوطني.

أما المواجهة الثالثة فجاءت بعد أكثر من عقدين، وتحديدًا في مارس 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، عندما نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، في مباراة حملت أهمية خاصة كونها شهدت الظهور الأول للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تميمة حظ اسمها حسام حسن

تحمل مواجهة 2024 دلالة معنوية كبيرة داخل معسكر المنتخب، إذ ارتبطت البداية الرسمية لعهد حسام حسن بانتصار على نيوزيلندا لذلك ينظر كثيرون إلى هذا الفوز باعتباره "تميمة حظ" للمدرب الوطني الذي يقود الفراعنة الآن في أكبر تحدي كروي على مستوى العالم.

ويأمل الجهاز الفني أن تتكرر تلك الذكريات السعيدة على المسرح العالمي، وأن ينجح المنتخب في استثمار تفوقه التاريخي لتحقيق انتصار ثمين يعزز فرصه في التأهل.

مجموعة صعبة وطموحات كبيرة

أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.

وبعد مواجهة نيوزيلندا، سيكون المنتخب المصري على موعد مع اختبار آخر أمام إيران يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة، في لقاء قد يكون حاسما لتحديد ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.

بين الماضي والحاضر

ورغم أن التاريخ يقف إلى جانب منتخب مصر، فإن مباريات كأس العالم لا تعترف بالأرقام وحدها فكل مباراة تكتب قصتها الخاصة، وتُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة والقدرة على التعامل مع الضغوط.

لكن المؤكد أن الفراعنة سيدخلون مواجهة نيوزيلندا بثقة مستمدة من سجل ناصع أمام منافسهم، وبطموح جماهير تحلم برؤية منتخبها يواصل كتابة فصل جديد من الإنجازات في أكبر بطولة كروية على وجه الأرض.

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