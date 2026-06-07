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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يقود إنجلترا للفوز على نيوزيلندا ويعادل رقمًا تاريخيًا صامدًا منذ 1928

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

قاد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، فريقه لتحقيق فوز صعب على نيوزيلندا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت على ملعب "ريموند جيمس" بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

هدف قاتل يحسم المواجهة

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هاري كين في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+3)، ليمنح منتخب "الأسود الثلاثة" انتصارًا مهمًا في آخر مراحل الاستعداد للمونديال، قبل مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل في ختام المباريات الودية.

كين يعادل رقمًا تاريخيًا

وبهذا الهدف، رفع كين رصيده إلى 67 هدفًا هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، ليعادل الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم أسطورة إيفرتون ديكسي دين منذ موسم 1927-1928، كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد.

موسم استثنائي مع بايرن ميونخ

ويواصل هاري كين تقديم مستويات مميزة مع بايرن ميونخ خلال موسم 2025-2026، حيث قاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم يُعد من الأفضل في مسيرته الاحترافية.

إنجلترا تستعد للمونديال

وتخوض إنجلترا كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم كرواتيا وبنما وغانا، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي للظهور بقوة والمنافسة على اللقب العالمي، مستندًا إلى جيل قوي من اللاعبين بقيادة هاري كين.

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