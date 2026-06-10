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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة طوارئ في نيوزيلندا بعد وصول أمواج بارتفاع 11 مترا إلى الساحل الجنوبي

أمواج عاتية
أمواج عاتية
حنان توفيق

ضربت أمواج عاتية الساحل الجنوبي للعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان وإعلان حالة الطوارئ مع تحذيرات من مخاطر الاقتراب من المناطق الساحلية.

أجلت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، مئات الأشخاص من المنازل المطلة على البحر في العاصمة ويلينغتون، بعدما تعرضت المناطق الساحلية لأمواج وصل ارتفاعها إلى 11 متراً، وسط إجراءات طارئة شملت الإخلاء وإغلاق الطرق ونشر قوات الشرطة.

حالة الطوارئ

وأعلن رئيس بلدية ويلينغتون، أندرو ليتل، حالة الطوارئ قبل وصول الأمواج العاتية إلى عدد من المناطق الساحلية، بينها أوهيرو باي، وآيلاند باي، وهوتون باي، وبريكر باي، في ظل مخاوف من تعرض المنازل والبنية التحتية لأضرار نتيجة الأحوال الجوية القاسية.

وقال ليتل، في بيان موجّه إلى سكان تلك المناطق: "عليكم الابتعاد عن الساحل الجنوبي"، محذراً من أن فرق الطوارئ لن تتمكن من تقديم المساعدة لأي شخص يرفض الامتثال لأوامر المغادرة.

ودخل قرار الإخلاء حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، حيث انتشرت قوات الشرطة للمساعدة في نقل السكان إلى مناطق أكثر ارتفاعاً وأمناً بعيداً عن الشريط الساحلي المعرض للخطر.

كما أقام عناصر الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية لمنع السكان من التوجه نحو الشاطئ أو الاقتراب من مواقع الأمواج المرتفعة.

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مقارنة بعاصفة عام 2021

وأوضحت بلدية ويلينغتون أن المنطقة شهدت عاصفة مشابهة خلال عام 2021، تسببت آنذاك في أضرار لعدد من المنازل في خليج بريكر باي، بعدما بلغ ارتفاع الأمواج نحو 6.5 متر.

أمواج قياسية ورياح قوية


وأفادت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية بأنه تم تسجيل أمواج بلغ ارتفاعها 11 متراً أثناء دخولها ميناء ويلينغتون، الثلاثاء، في واحدة من أقوى الحالات البحرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وفي خليج آيلاند باي، تسببت الرياح العاتية في إسقاط امرأتين أرضاً بالتزامن مع اجتياح الأمواج للطريق الساحلي، بحسب ما أفاد به صحافي من وكالة "فرانس برس" كان موجوداً في الموقع.

كما تأثرت حركة النقل الجوي بالأحوال الجوية، حيث أُلغيت بعض الرحلات في مطار ويلينغتون بعد تسجيل رياح وصلت سرعتها إلى 128 كيلومتراً في الساعة.

حالة طوارئ نيوزيلندا أمواج الساحل الجنوبي حركة النقل الجوي

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