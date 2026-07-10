مصرع طيار إثر تحطم طائرة خفيفة خلال بطولة فرنسا للطيران الشراعي

لقي طيار يبلغ من العمر 59 عاما مصرعه إثر تحطم طائرة خفيفة أثناء مشاركته في بطولة فرنسا للطيران الشراعي، وذلك في بلدة جوسييه التابعة لمقاطعة ألب-دي-أوت-بروفانس جنوب شرقي فرنسا.



وأفادت النيابة العامة في مدينة ديغن-لي-بان، بأن الطائرة أقلعت من منطقة فينيون-سور-فيردون في مقاطعة فار، وكانت تحلق على ارتفاع يقارب 2100 متر قبل أن تتحطم، وفقًا للمعطيات الأولية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطيار ربما اصطدم بجدار صخري، ما أدى إلى تحطم الطائرة ووفاته في موقع الحادث.

وأوكلت السلطات الفرنسية التحقيق في الحادث إلى وحدة الدرك المختصة بالجبال العالية (PGHM)، بالتعاون مع شرطة النقل الجوي في مرسيليا، للوقوف على الأسباب الدقيقة وملابسات الحادث.