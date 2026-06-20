مصرع أحد مؤسسي شركة الألعاب الإلكترونية يوبي سوفت في تحطم طائرة غرب فرنسا

لقي شخصان حتفهما، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة "لا بول" بمقاطعة "لوار أتلانتيك" غربي فرنسا، وكان من بين الضحايا كلود غييمو، أحد الأخوة الخمسة المؤسسين لمجموعة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "يوبي سوفت" (Ubisoft).

كانت الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 421" بمحركين، قد أقلعت من مدينة "رين" (شمال غربي فرنسا) - في وقت سابق اليوم /السبت/، متجهة إلى "لا بول"، قبل أن تسقط في حقل يقع على طريق "لا بوس" التابع لإقليم لوار أتلانتيك.



وأفادت المدعية العامة في "سان نازير"، فلورانس سرودا، أنه بعد إخماد الحريق الناجم عن الارتطام، عثرت الطواقم على حطام الطائرة متناثراً ومتفحماً جزئياً، بجانب جثماني الضحيتين اللذين تعذر التعرف على هويتهما على الفور.



وأضافت المدعية العامة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الضحيتين هما مالك الطائرة، رجل الأعمال كلود غييمو، ومارك غييه، في انتظار إتمام إجراءات الفحص الجنائي.



من جانبها، أعربت مجموعة "Ubisoft" عن "حزنها العميق" لرحيل غييمو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة "غيلموت كوربورايشن" (Guillemot Corporation