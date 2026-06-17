مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في تكساس

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون، إثر تحطم طائرة خاصة على أحد الطرق السريعة بمدينة لاريدو في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة لاريدو، اليوم /الأربعاء/، إن الطائرة، من طراز سيسنا سيتيشن لاتيتود، كانت تقل ستة أشخاص عندما سقطت على الطريق السريع "لوب 20"، بعد أن حوّلت مسارها إلى لاريدو أثناء رحلة قادمة من سان خوسيه ديل كابو بالمكسيك، ومتجهة إلى أوستن بولاية تكساس.

وأوضح المحقق جو بايزا، أن أجزاء من الطائرة بقيت متناثرة على الطريق، فيما تسبب تسرب وقود الطائرات في إغلاق الطريق في الاتجاهين لساعات طويلة، مشيرا إلى مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع.