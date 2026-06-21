مقتل 3 إسرائيليين في حادث تحطم طائرة خفيفة في ولاية ماريلاند

لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة من طراز «بايبر PA-28» في ولاية ماريلاند الأمريكية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.



وأوضحت التقارير أن الطائرة أقلعت من ولاية نيوجيرسي، ويُرجح أنها تابعة لإحدى مدارس الطيران، قبل أن تسقط في مقاطعة برينس جورج. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الطيار وراكبين اثنين كانوا على متنها، ولم يُعثر على أي ناجين.

وأكدت فرق الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، فيما باشرت السلطات الأمريكية تحقيقًا لمعرفة أسباب التحطم، التي لا تزال غير معروفة حتى الآن.



وذكرت شرطة ولاية ماريلاند أن فرق التحقيق الفيدرالية وخبراء حوادث الطيران يعملون على جمع الأدلة من موقع الحادث، حيث عُثر على حطام الطائرة في منطقة حرجية خلف حي سكني، بينما امتد الحطام لمسافة تُقدّر بنحو 30 مترًا.



ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة سلسلة من الحوادث التي طالت مواطنين إسرائيليين، بعد مقتل إسرائيليين اثنين في حادث سير بمدينة لوس أنجلوس في وقت سابق من اليوم.