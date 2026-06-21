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حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20

جرحي الاحتلال
جرحي الاحتلال
محمد على

أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات لحزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل جنديين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك خلال معارك مع مقاتلي حزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

ووفقا لإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد قتل الرقيب أول نير بن آري (21 عاما)، من مستوطنة “كيرم مهارال”، وهو مقاتل في وحدة الكوماندوز النخبوية “مجلان”.

وأوضحت التفاصيل أن الحادثة وقعت الليلة الماضية في محيط قرية تبنيت بجنوب لبنان إثر تعرض القوة لإطلاق كثيف للقذائف والطائرات المسيرة المتفجرة من قبل حزب الله، مما أسفر أيضا عن إصابة 13 جنديا آخرين من الوحدة ذاتها، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وفي السياق ذاته، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم القتيل الثاني وهو الرقيب يؤآف كلاين (21 عاما)، من سكان هرتسليا، وهو مقاتل في سلاح المدرعات التابع للكتيبة 52.

وقد قتل جراء تعرض دبابته لاستهداف مباشر أدى إلى تدميرها بالقرب من قرية تبنيت في القطاع الأوسط بجنوب لبنان (منطقة النبطية).

كارثة دبابة قائد الكتيبة

وأدت هذه الحادثة، التي وصفها الإعلام العبري بـ “كارثة دبابة قائد الكتيبة”، إلى مقتل قائد الكتيبة 52 نفسه المقدم دور بن سمحون، بالإضافة إلى مقاتلين اثنين آخرين كانت القوة ترافقهما.

وتشير التحقيقات العسكرية الأولية للجيش الاحتلالي الإسرائيلي إلى أن الدبابة تعرضت لإصابة خارجية مباشرة، ويرجح الخبراء العسكريون أن تكون ناجمة عن طائرة مسيرة انقضاضية متفجرة أو صاروخ موجه متطور مضاد للدروع اخترق هيكل الدبابة، حيث وقعت الحادثة خلال عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على مجمع عسكري محصن تابع لحزب الله في منطقة سلسلة جبال علي طاهر المطلة على النبطية.

مقتل 6 جنود ضابط كبير 20 لبنان

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