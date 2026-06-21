هجوم مركّب يهز جنوب لبنان.. ومقتـ.ـل 4 جنود إسرائيليين

وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد استطاع حزب الله اللبناني إحداث ضرر كبير بهجوم مركّب على قوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود جنوب لبنان.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في حادثة مقتل أربعة جنود من الكتيبة 52 المدرعة، بينهم قائد الكتيبة، خلال هجوم في جنوب لبنان يُعتقد أن حزب الله نفّذه بشكل مركّب.

ووفقًا للتحقيق الأولي، شمل الهجوم إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وطائرة مسيّرة مفخخة تمكنت من اختراق الدبابة والانفجار داخلها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الانفجار لم يكن ناجمًا عن خلل فني، فيما لا تزال الدبابة داخل جنوب لبنان، ما يعيق استكمال التحقيقات.