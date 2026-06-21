مسئول إيراني: وقف الحرب في لبنان «أولوية» مفاوضات سويسرا مع واشنطن

قال مسئول إيراني لشبكة CNN الأمريكية إن إنهاء الصراع في لبنان يمثل "البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني" الموجود في سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن هذه المحادثات لا تُعد جزءًا من المفاوضات الرسمية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بسبب عدم الوفاء بعدد من البنود الواردة في الاتفاق.

وأضاف أن أبرز هذه البنود هو البند الأول من الاتفاقية، الذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ هذا الشرط حال دون الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية بين الجانبين.

