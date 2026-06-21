سي بي إس نيوز: إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات سويسرا

قالت شبكة سي بي إس نيوز نقلًا عن مصدر دبلوماسي إنه جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن أهم أولوياته في المفاوضات مع إيران هي تحديد هيكل المحادثات و"إحراز تقدم" في القضايا النووية وتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان.



وقال نائب الرئيس إنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا إلا "ليوم أو يومين" لكنه أعرب عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتعامل مع المواد النووية الإيرانية.

وأضاف فانس إن إحدى الأولويات هي تحقيق تقدم بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تعرض مرة أخرى لقصف صاروخي من إسرائيل.

أردف فانس إن الوضع "سيتعين علينا إدارته بشكل مستمر".

