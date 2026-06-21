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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية شرق وجنوب البلاد

لبنان والاحتلال
لبنان والاحتلال
محمد على

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب البلاد، بينهم طفل وامرأة.


وقالت الوزارة، إن 5 أشخاص استشهدوا في غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، فيما استشهد فلسطينيان في غارة استهدفت منطقة صور جنوب البلاد.


وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4057 شهيداً و12121 مصاباً منذ الثاني من مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تواصل عمليات الاستجابة ونقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الطبية، في ظل استمرار الغارات على عدد من المناطق اللبنانية.

وتشهد مناطق جنوب لبنان والبقاع الشرقي تصعيداً عسكرياً متواصلاً، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار العمليات العسكرية.

وزارة الصحة اللبنانية طفل وامرأة الوزارة البقاع الغربي جنوب البلاد

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