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رصد صاروخ فرط صوتي يمر فوق العاصمة كييف متجهًا إلى غرب أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد صاروخ فرط صوتي يمر فوق العاصمة كييف متجهًا إلى غرب أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

أفادت وسائل إعلام برصد صاروخ فرط صوتي يمر فوق العاصمة كييف متجهًا إلى غرب أوكرانيا، في استمرار للحرب المُندلعة منذ فبراير 2022.


وتشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورًا جديدًا تمثل في انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا النووية، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع بين موسكو وكييف.
شمل التصعيد هجمات متبادلة بالمسيّرات، وقصفاً طال عدداً من المدن الأوكرانية، بإضافة إلى استمرار التوتر السياسي بين أوكرانيا وبولندا على خلفية خلافات تاريخية أعادت فتح ملفات حساسة بين البلدين،  

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا فقدت الاتصال بشبكة الكهرباء الخارجية بشكل كامل، ما اضطر إلى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية لضمان استمرار أنظمة التبريد داخل المفاعلات، والحفاظ على إجراءات الأمان النووي.


وأكدت الوكالة أن هذا الانقطاع يُعد الحالة العشرين منذ اندلاع الحرب، ما يعكس، بحسب توصيفها، هشاشة بالغة في وضع أكبر محطة نووية في أوروبا، خصوصاً في ظل موقعها القريب من مناطق عمليات عسكرية نشطة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عشرات المسيرات  الأوكرانية فوق مناطق متعدّدة، بينها محيط العاصمة موسكو، في إطار ما وصفته بمحاولات استهداف منشآت حيوية داخل العمق الروسي.

وفي المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بأن قصفاً روسياً استهدف مدينة خاركيف، شمال شرقي البلاد، باستخدام قنابل موجهة، ما أدى إلى مقتل مدني، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع دمار واسع في أحياء سكنية. وأكدت فرق الإنقاذ أنها انتشلت جثثاً من تحت أنقاض مبانٍ منهارة، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الركام.

كما أعلنت السلطات المحلية في منطقة زابوريجيا أن المدينة تعرضت لسلسلة غارات جوية باستخدام قنابل انزلاقية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في ظل استمرار الهجمات على مناطق متفرقة من الجنوب الشرقي الأوكراني.


أشارت التقارير المحلية إلى أن القصف ألحق أضراراً بالبنية التحتية السكنية، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث.

صاروخ فرط صوتي كييف أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية زابوريجيا

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