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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منح حسام زكي وسام التقدير الليبي.. والسفير يؤكد: تقليد إيجابي ورسالة تقدير | صور

منح حسام زكي وسام التقدير الليبي
منح حسام زكي وسام التقدير الليبي
الديب أبوعلي

منحت مندوبية ليبيا الدائمة لدى جامعة الدول العربية وسام التقدير الليبي للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، تقديرًا لجهوده في خدمة العمل العربي المشترك، وذلك بمناسبة انتهاء فترة ولايته بالجامعة العربية.

وجاء التكريم خلال احتفالية أقامتها المندوبية الليبية بالقاهرة، مساء السبت، لتكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، بمناسبة انتهاء ولايتيهما، بحضور عدد من كبار الدبلوماسيين والمسؤولين العرب.

تكريم السفير حسام زكي 

وسلّم السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وسام التقدير الليبي للسفير حسام زكي، تعبيرًا عن تقدير دولة ليبيا للدور الذي اضطلع به خلال سنوات عمله في الأمانة العامة للجامعة العربية، وما قدمه من جهود لدعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وخلال كلمته، أعرب السفير حسام زكي عن امتنانه لهذه اللفتة التكريمية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به السفير عبد المطلب ثابت في خدمة الدبلوماسية العربية، ومؤكدًا أنه يمثل نموذجًا للدبلوماسي المهني القادر على التوفيق بين الدفاع عن مصالح بلاده والحفاظ على المصالح العربية المشتركة.

وأكد زكي، أن تكريم المسؤولين مع انتهاء مهامهم يمثل تقليدًا إيجابيًا ورسالة تقدير لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس قيم الوفاء والاعتراف بالعطاء في مؤسسات العمل العربي المشترك.

كما أعرب عن تقديره للمبادرة الليبية، معتبرًا أنها تعكس عمق العلاقات والتعاون بين ليبيا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتؤكد الحرص على تعزيز أواصر التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية.

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