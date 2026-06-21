إعلام بريطاني: رئيس الوزراء قد يقدّم استقالته يوم الاثنين

قال إعلام بريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يقدم استقالته يوم الاثنين .

وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد الفوز الكاسح الذي حققه آندي بورنهام في الانتخابات التكميلية بدائرة ميكرفيلد.

زاد عدد نواب حزب العمال الذين طالبوا ستارمر بوضع خطة لمغادرة منصبه إلى 100 نائب.

وتتصاعد الدعوات لتنحي ستارمر منذ الخسائر الكبيرة التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية خلال شهر مايو.

ويشكل هؤلاء النواب الآن نحو ربع أعضاء الحزب البالغ عددهم 403 نواب.

وكان رئيس الوزراء، قد تعهد بمواجهة أي تحد لقيادته، مؤكدا أنه لن "يتنحى" أو "يتخلى عن منصبه".

إلا أن فوز بورنهام في الانتخابات التكميلية دفع المزيد من النواب غير المشاركين في الحكومة وكبار الشخصيات في حزب العمال إلى المطالبة بتنحي ستارمر.

كما غير بعض النواب الذين وقعوا الشهر الماضي على بيان يرفض الدعوة إلى انتخابات على قيادة الحزب موقفهم الآن، فيما قال وزير الداخلية البريطاني السابق آلان جونسون لإذاعة "إل بي سي" إن رسالته إلى رئيس الوزراء ستكون: "لقد انتهى الأمر يا كير".

تحدث ستارمر يوم الجمعة مع عدد من وزراء حكومته، وأبلغه بعضهم بأنه ينبغي عليه تحديد جدول زمني لمغادرة منصبه.