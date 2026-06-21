توغل 12 آلية إسرائيلية غربي محافظة درعا السورية

أفادت مصادر سورية بتوغل نحو 12 آلية لجيش الاحتلال، بينها مدرعات، من ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف غربي محافظة درعا.

وكما سبق خلال اليومين الماضيين أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين بلدتي (حيران) و(الرفيد) بريف (القنيطرة الجنوبي).

بل وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً لتفتيش المارة وسط انتشار كثيف لعناصرها بالتزامن مع تحليق طيران مسير في أجواء المنطقة.

يأتي هذا بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (الأصبح) بريف (القنيطرة الجنوبي)، حيث تقدمت قوة مؤلفة من 9 ناقلات جند إلى القرية، وقامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة.



وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.