أستاذ سياسة: استخدام أمريكا للمساعدات للضغط على إسرائيل غير مرجح والتحالف الاستراتيجي ثابت

قال الدكتور هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، إن فكرة استخدامhttps://www.youtube.com/watch?v=yNif25GwnJEللمساعدات أو الدعم العسكري والاقتصادي كأداة ضغط على إسرائيل تبقى محدودة للغاية وغير مرجحة في الواقع السياسي، نظرًا لأن أمن إسرائيل يُعد أحد المكونات الأساسية لمفهوم الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فإن العلاقة بين البلدين تتجاوز حدود الخلافات السياسية التقليدية.

وأوضح “الأعصر” خلال برنامج صباح الخير يامصر، أن التاريخ الطويل للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم يشهد اتخاذ خطوات عقابية مباشرة من واشنطن ضد تل أبيب، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو وقف الدعم العسكري، حتى في فترات التوتر السياسي أو اختلاف وجهات النظر حول بعض الملفات.

واستعرض في هذا السياق عددًا من المحطات التاريخية التي شهدت توترات بين الجانبين، من بينها أزمة العدوان الثلاثي عام 1956، وبعض التطورات المرتبطة بالحرب على لبنان عام 1982، إضافة إلى خلافات حول صفقات تسليح أمريكية لدول في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التوترات لم تصل في أي مرحلة إلى حد تهديد التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار الأعصر إلى أن بعض التحليلات تطرح احتمال أن جزءًا من الخلافات التي تظهر إعلاميًا قد يكون مرتبطًا بإدارة سياسية للملفات الإقليمية عبر ما يشبه توزيع الأدوار، خاصة في ظل تعقيدات المشهد في الشرق الأوسط وتعدد الأزمات المتشابكة، لافتًا إلى أن بعض الوثائق والتقارير التي كُشفت لاحقًا في أزمات سابقة أشارت إلى أن بعض ما تم تداوله إعلاميًا حول خلافات بين الطرفين لم يكن يعكس بالضرورة خلافًا استراتيجيًا حقيقيًا، وإنما كان أقرب إلى اختلافات تكتيكية أو إدارة رسائل سياسية موجهة.