وصول وفود أمريكا وإيران وباكستان وقطر إلى المنتجع استعدادا لبدء المفاوضات

وصلت الوفود الأمريكية والإيرانية والباكستانية والقطرية المشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران إلى منتجع بورجنشتوك السويسري .

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن الوفد الأمريكي، برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، والوفد الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووفدي الوسيطين، باكستان وقطر، وصلوا إلى بورجنشتوك، ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الأطراففي وقت لاحق .

ومن المتوقع أن تركز الجولة الأولى على وضع الإطار التنفيذي للمفاوضات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.