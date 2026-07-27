525 مليون دولار.. صادرات الطباعة والتغليف والورق تنمو 14% في النصف الأول من 2026

واصلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 14% لتسجل 525 مليون دولار، مقابل 462 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تنامي تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.



كما سجلت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2026 قفزة لافتة بنسبة 62% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي للصادرات المصرية في قطاع الطباعة والتغليف والورق.



المنافسة بالأسواق العالمية

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع خلال النصف الأول من العام تعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مدعومة بجودة المنتج المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، والتوسع في الأسواق التصديرية.



وأوضح أن صادرات القطاع لا تقتصر على الصادرات المباشرة، وإنما تشمل أيضاً الصادرات غير المباشرة التي تدخل ضمن الصناعات والمنتجات المصرية المصدرة إلى مختلف الأسواق، وهو ما يمنح القطاع دوراً محورياً في دعم منظومة التصدير المصرية.



وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير المباشرة لقطاع التغليف تمثل نحو 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للصناعة باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية إبراز هذا الدور الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.



الجهات الحكومية

وأضاف إلياس أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة على تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، إلى جانب تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق التقليدية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.



وأكد أن نتائج النصف الأول من العام تعكس امتلاك القطاع فرصاً واعدة لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل تنوع المنتجات، وارتفاع الطلب العالمي على منتجات التغليف والطباعة والورق، إلى جانب استمرار جهود الشركات في تحسين الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.



ولفت إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطط لدعم الشركات المصدرة، والتوسع في المشاركة بالمعارض والبعثات التجارية، وتعزيز التواصل مع المستوردين في مختلف الأسواق، بما يسهم في رفع معدلات التصدير وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.



وعلى مستوى القطاعات الفرعية، ارتفعت صادرات قطاع التغليف بنسبة 13% لتصل إلى 332.6 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، فيما سجلت صادرات قطاع الورق، بما يشمل المناديل الورقية، نمواً بنسبة 12% لتبلغ 169.5 مليون دولار مقارنة بنحو 150 مليون دولار.



الطباعه والكتب

وسجل قطاع الطباعة والكتب أعلى معدل نمو بين القطاعات الفرعية، بزيادة بلغت 25%، لترتفع صادراته إلى 20 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتصدرت ليبيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الطباعة والتغليف والورق، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستوى العالمي.