وزير البترول يبحث مع "أباتشي" التعاون في خطط الاستكشاف والإنتاج بالصحراء الغربية

أشاد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بالأداء المتميز لشركة أباتشي العالمية وتاريخها الممتد في مصر، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بقطاع البترول، مشددا أهمية الإسراع في تنفيذ خطة الحفر المستهدفة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن فرق عمل مشتركة تواصل حالياً دراسة وتقييم الخطة الخمسية الطموحة التي تستهدف تعظيم الإنتاج.

جاء ذلك خلال عقد الوزير اليوم جلسة مباحثات موسعة مع جون ݘي كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، ووفد من قيادات الشركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستعراض خطط الشركة لمناطق امتيازها، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، و ضم وفد الشركة ستييڤ ريني رئيس شركة أباتشي العالمية، وجريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس أباتشي للأصول الدولية.

ووجه الوزير بضرورة توفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الموجهة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ أعمال المسح السيزمي، والاستفادة من أحدث التقنيات في معالجة وتفسير البيانات الجيوفيزيائية، بما يسهم في تحديد فرص استكشافية جديدة، وزيادة الاحتياطيات، ودعم الخطط المستقبلية.

كما تناول اللقاء الاكتشافات الأخيرة التي حققتها أباتشي في الصحراء الغربية، حيث أشاد الجانبان بالكشف الغازي الجديد في بئر «واندا» الاستكشافي العميق الذي تحقق من خلال شركة خالدة للبترول، بمعدلات إنتاج أولية مبشرة بلغت 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وأكد الوزير أن سرعة ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة القومية والاستفادة من البنية التحتية القائمة تمثل نموذجاً ناجحاً لتعجيل تنمية الاكتشافات، وتعزيز إمدادات السوق المحلي، وخفض تكلفة وزمن إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج.

كما تناولت المباحثات أهمية رفع كفاءة التشغيل في الحقول ومواقع الإنتاج، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة من التسهيلات القائمة، وإزالة أي اختناقات قد تؤثر على العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الخمسية، ويضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

من جانبه، أعرب كريستمان عن سعادته بالشراكة المثمرة والدعم المستمر الذي تتلقاه أباتشي من وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بإنهاء مستحقات الشركاء، والتي عززت ثقة المستثمرين وأسهمت في توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.

وأضاف أن وضوح الرؤية الاستثمارية في مصر يشجع أباتشي للبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيدا بالمناخ الاستثماري الحالي، مجدداً التزام أباتشي بتقديم كامل الدعم لرؤية مصر فيما يتعلق بإنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج .