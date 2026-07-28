ولي العهد الأردني يحذر من خطورة التطورات بالضفة الغربية .. ويدعو لتهدئة شاملة بالمنطقة

حذر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطورة التطورات في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، والعمل على التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، الوزيرة المفوضة لشئون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو، في قصر الحسينية.

وأكد ولي العهد الأردني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في الضفة.

وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا، خاصة في المجالات الدفاعية.