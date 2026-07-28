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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد الأردني يحذر من خطورة التطورات بالضفة الغربية .. ويدعو لتهدئة شاملة بالمنطقة

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

حذر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطورة التطورات في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، والعمل على التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، الوزيرة المفوضة لشئون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو، في قصر الحسينية.

وأكد ولي العهد الأردني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في الضفة.

وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا، خاصة في المجالات الدفاعية.

ولي العهد الأردني التطورات الضفة الغربية

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