أخبار أسوان: زيارة للسفير الإندونيسي.. وتحويل ملاحظين بالإعدادية للتحقيق.. وتهنئة للقيادات الأمنية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة وكان من أهمها ..

زيارة للسفير الإندونيسي

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة بالقاهرة السفير كونتشورو غيرى واسيسو، والوفد المرافق له.

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز علاقات التعاون الدولى، وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية فى توسيع الشراكات مع الدول الصديقة، وتأكيد على عمق العلاقات المصرية الإندونيسية.

وفى مستهل اللقاء، رحّب المهندس عمرو لاشين بالسفير الإندونيسى، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وإندونيسيا، وحرص محافظة أسوان على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

جهود متنوعة

تعليم أسوان تحيل 7 ملاحظين بلجنة للدور الثانى للشهادة الإعدادية للتحقيق ..صور

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الرابع للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتبين تغيب ٧ ملاحظين، وعلى الفور وجه رئيس اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أجرى سيادته اتصالًا هاتفيًا بالسيد عمرو إمبابي مدير إدارة أسوان التعليمية، وكلفه بسرعة توفير ٧ ملاحظين بدلًا من الملاحظين المتغيبين، لضمان انتظام العمل داخل اللجنة، مع إحالة الملاحظين المتغيبين إلى الشئون القانونية للتحقيق.

محافظ أسوان يهنئ القيادات الأمنية بتجديد الثقة ضمن حركة تنقلات الشرطة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التهنئة إلى اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، واللواء طارق عسران مدير فرع الأمن الوطنى، واللواء أحمد الخرادلى مدير إدارة البحث الجنائى بمناسبة تجديد الثقة لهم ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026، التى اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء الأمني، وتعزيز الكفاءة القيادية بمختلف مديريات الأمن.