استجابة لشكاوي المواطنين.. إنارة ورفع كفاءة كوبري تحيا مصر بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة برفع كفاءة الطرق والكباري الرئيسية وإنارتها والاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها؛ حفاظًا على سلامتهم.

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية أعمال رفع كفاءة وإنارة كوبري تحيا مصر.

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه أثناء العمل على إنارة الكوبري تبين عدم وجود بعض الأجزاء اللازمة للتشغيل وتلف الوصلات بجوار الكوبري وعدم صلاحيتها.

تم الدفع بـ ٤ فرق عمل بعدد ٤ سيارة كهرباء لحصر التالف والمفقود وتحديد الاحتياجات المطلوبة مع توفير المهمات المطلوبة لكشك الكهرباء من خلال الوحدة المحلية للمركز والمدينة وذلك لسرعة عمل اللازم، وتم إنارة ٤٠ عمود من مطلع الكوبري إلى منتصف الطريق وتركيب الأعمدة أعلى الكوبري وتشغيلها بخط هوائي بديلًا عن الأرضي.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية أعمالها في رفع كفاءة عدد من الكباري وإنارتها في نطاق المركز والمدينة وفقًا لخطة موضوعة.