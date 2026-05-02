جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي

شهدت جامعة قناة السويس بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية تنفيذ سلسلة من الفعاليات التربوية والتوعوية المكثفة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يعكس الدور الرائد للجامعة في نشر الوعي وبناء الإنسان.

جاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين الشباب وتطوير الكوادر التعليمية، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وبإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاوضروس وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاءت البداية بندوة موسعة بالمدرسة الدولية بالمجمع التعليمي بعنوان “العنف والتطرف والإرهاب وعلاقته بالسلوك الجانح لدى المراهقين”، حاضر فيها الدكتور محمود علي موسى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية، حيث تناول اللقاء الفرق بين مفاهيم التطرف والتعصب، وسيكولوجية التخويف المرتبطة بالإرهاب، والتمييز بين التنمر والتطرف، مع تسليط الضوء على آليات انتشار هذه السلوكيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرض سيكولوجية الجنوح ودوافع الجريمة، في إطار تحصين عقول الشباب وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأفكار الهدامة.

وفي سياق تنمية الوعي البيئي والمجتمعي، استضافت مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية ندوة بعنوان “ترشيد الاستهلاك”، قدمتها الدكتورة أسماء أحمد محمد عثمان الحاصلة على الدكتوراه في فلسفة العلوم، حيث ركزت على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء والمنتجات باعتبارها ضرورة وطنية، إلى جانب استعراض آليات تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم مفاهيم الاستدامة ويعزز السلوك المسؤول لدى الطلاب.

كما شهدت مدرسة 25 يناير الثانوية بنات ندوة توعوية بعنوان “الثقة بالنفس وتنمية القدرات.. طريق النجاح”، حاضر فيها الدكتور عمرو محمد مصطفى فتحي المدرس بكلية التربية، حيث تناول مفهوم الثقة بالنفس القائم على احترام الذات وتقبل الأخطاء، وأوضح أبرز أسباب فقدان الثقة مثل المقارنة المستمرة والسخرية، كما استعرض أنواع القدرات المختلفة العقلية واللغوية والفنية والاجتماعية، مؤكدًا أن التميز لا يشترط التفوق في كل المجالات، بل في القدرة على اكتشاف نقاط القوة وتنميتها، موجّهًا رسالة تحفيزية للطالبات بأهمية الاجتهاد وتطوير الذات لتحقيق النجاح.

واختتمت الفعاليات بورشة عمل متخصصة ، استمرت على مدار ثلاثة أيام بحضور طلاب كلية تربية قسم رياض أطفال ، حول “منهج المنتسوري وأدواته وأساليب تطبيقه” والتي عُقدت بمكتبة مصر العامة، حيث تناولت الورشة أسس منهج المنتسوري وتطبيقاته العملية داخل بيئة التعلم، مع التركيز على تنمية مهارات الكوادر التربوية وتعزيز التعلم الذاتي لدى الأطفال، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء بقيادة الدكتورة نهى برانية مدربة المنتسوري المعتمدة، والأستاذة أماني حسن محمد مدير الإدارة الاستراتيجية، حيث تم استعراض أحدث الأساليب التعليمية التي تسهم في تنمية الاستقلالية والتركيز لدى الطفل من خلال الأدوات الإدراكية والحسية.

تم تنظيم هذه الأنشطة من خلال إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، بإشراف الأستاذ محمد عثمان مدير الإدارة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الدور المجتمعي للجامعة ونشر الوعي داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.