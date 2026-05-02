سر تحية حسين الشحات.. يشعل التساؤلات داخل الأهلي..هل كانت لحظة وداع بعد هزيمة الزمالك؟

في ليلة كان عنوانها العريض عودة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك.. خرج مشهد واحد من بين كل تفاصيل المباراة ليخطف الأضواء ويثير الجدل وهو تحية حسين الشحات للجماهير لحظة استبداله.

ولم تكن مجرد إشارة عابرة من لاعب يغادر الملعب بل بدت وكأنها رسالة مفتوحة أعادت إلى الأذهان واحدة من أشهر لحظات الوداع في تاريخ الكرة المصرية حين لوح محمد أبو تريكة للجماهير قبل اعتزاله ومن هنا بدأ السؤال يتردد بقوة هل كانت هذه بالفعل لحظة وداع للشحات؟

وجاءت لقطة الشحات في توقيت مثالي من حيث النتيجة لكنها غير معتادة من حيث الدلالة فالأهلي متقدم بثلاثية واللاعب يقدم مباراة قوية ويسجل هدفًا ثم يغادر الملعب بتحية تحمل طابعًا مختلفًا أقرب إلى الامتنان منه إلى الاحتفال.

هذه اللحظة لم تمر مرور الكرام بل فتحت باب التأويلات خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

عقد ينتهي

وبحسب مصادر مطلعة ينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري دون وجود خطوات رسمية وجادة حتى الآن لتجديد عقده.

هذا التأخير لم يكن مجرد تفصيلة إدارية بل أصبح عامل ضغط نفسي على اللاعب الذي يشعر بحالة من الحزن رغم التزامه الكامل داخل الملعب وعدم إظهار أي ردود فعل سلبية.

الأكثر إثارة أن الشحات يمتلك بالفعل عرضين خارجيين أحدهما من الدوري الليبي والآخر من الدوري الإماراتي ما يعني أن مستقبله بات مفتوحًا على كل الاحتمالات.

الأهلي يتحرك

في المقابل تؤكد مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي لا تنوي التفريط في اللاعب وتعتبره أحد العناصر المهمة داخل الفريق خاصة لما يملكه من خبرات كبيرة في المباريات الكبرى.

لكن تأخر المفاوضات كان نتيجة ضغط المباريات وتلاحق المنافسات وهو ما أدى إلى تأجيل فتح ملف التجديد ليس فقط مع الشحات بل مع لاعبين آخرين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وتشير المعلومات إلى أن هناك جلسة مرتقبة عقب مباراة إنبي سيقودها سيد عبد الحفيظ من أجل التفاوض مع اللاعب ومحاولة التوصل لاتفاق.

نقطة الخلاف

رغم وجود رغبة مشتركة في الاستمرار إلا أن المفاوضات لن تكون سهلة فإدارة الأهلي تفضل توقيع عقد لمدة موسمين مع وضع شرط يتعلق بنسبة المشاركة لتفعيل الموسم الثاني.

هذا البند تحديدًا لا يلقى قبولًا لدى الشحات الذي يسعى لضمان استقرار مستقبله دون ربطه بعدد الدقائق التي قد تتأثر بعوامل فنية أو تكتيكية.

هل كانت الرسالة مقصودة؟

يبقى السؤال الأهم هل كانت تحية الشحات رسالة وداع فعلية أم مجرد لحظة عاطفية عابرة؟ .. الإجابة ليست حاسمة لكن المؤكد أن التوقيت والسياق يمنحانها دلالة أكبر من مجرد تحية تقليدية فلاعب يعيش حالة غموض بشأن مستقبله يقدم مباراة كبيرة ثم يودع الجماهير بطريقة استثنائية كل ذلك يصعب اعتباره صدفة.