الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سر تحية حسين الشحات.. يشعل التساؤلات داخل الأهلي..هل كانت لحظة وداع بعد هزيمة الزمالك؟

في ليلة كان عنوانها العريض عودة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك.. خرج مشهد واحد من بين كل تفاصيل المباراة ليخطف الأضواء ويثير الجدل وهو تحية حسين الشحات للجماهير لحظة استبداله.

ولم تكن مجرد إشارة عابرة من لاعب يغادر الملعب بل بدت وكأنها رسالة مفتوحة أعادت إلى الأذهان واحدة من أشهر لحظات الوداع في تاريخ الكرة المصرية حين لوح محمد أبو تريكة للجماهير قبل اعتزاله ومن هنا بدأ السؤال يتردد بقوة هل كانت هذه بالفعل لحظة وداع للشحات؟

وجاءت لقطة الشحات في توقيت مثالي من حيث النتيجة لكنها غير معتادة من حيث الدلالة فالأهلي متقدم بثلاثية واللاعب يقدم مباراة قوية ويسجل هدفًا ثم يغادر الملعب بتحية تحمل طابعًا مختلفًا أقرب إلى الامتنان منه إلى الاحتفال.

هذه اللحظة لم تمر مرور الكرام بل فتحت باب التأويلات خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

عقد ينتهي

وبحسب مصادر مطلعة ينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري دون وجود خطوات رسمية وجادة حتى الآن لتجديد عقده.

هذا التأخير لم يكن مجرد تفصيلة إدارية بل أصبح عامل ضغط نفسي على اللاعب الذي يشعر بحالة من الحزن رغم التزامه الكامل داخل الملعب وعدم إظهار أي ردود فعل سلبية.

الأكثر إثارة أن الشحات يمتلك بالفعل عرضين خارجيين أحدهما من الدوري الليبي والآخر من الدوري الإماراتي ما يعني أن مستقبله بات مفتوحًا على كل الاحتمالات.

الأهلي يتحرك

في المقابل تؤكد مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي لا تنوي التفريط في اللاعب وتعتبره أحد العناصر المهمة داخل الفريق خاصة لما يملكه من خبرات كبيرة في المباريات الكبرى.

لكن تأخر المفاوضات كان نتيجة ضغط المباريات وتلاحق المنافسات وهو ما أدى إلى تأجيل فتح ملف التجديد ليس فقط مع الشحات بل مع لاعبين آخرين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وتشير المعلومات إلى أن هناك جلسة مرتقبة عقب مباراة إنبي سيقودها سيد عبد الحفيظ من أجل التفاوض مع اللاعب ومحاولة التوصل لاتفاق.

نقطة الخلاف

رغم وجود رغبة مشتركة في الاستمرار إلا أن المفاوضات لن تكون سهلة فإدارة الأهلي تفضل توقيع عقد لمدة موسمين مع وضع شرط يتعلق بنسبة المشاركة لتفعيل الموسم الثاني.

هذا البند تحديدًا لا يلقى قبولًا لدى الشحات الذي يسعى لضمان استقرار مستقبله دون ربطه بعدد الدقائق التي قد تتأثر بعوامل فنية أو تكتيكية.

هل كانت الرسالة مقصودة؟

يبقى السؤال الأهم هل كانت تحية الشحات رسالة وداع فعلية أم مجرد لحظة عاطفية عابرة؟ .. الإجابة ليست حاسمة لكن المؤكد أن التوقيت والسياق يمنحانها دلالة أكبر من مجرد تحية تقليدية فلاعب يعيش حالة غموض بشأن مستقبله يقدم مباراة كبيرة ثم يودع الجماهير بطريقة استثنائية كل ذلك يصعب اعتباره صدفة.

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

فولكس فاجن

النجاة من الإفلاس.. فولكس فاجن تبدأ بيع سيارات صينية لأول مرة

بي واي بي

بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

OpenAI

إيلون ماسك: كنت أحمق عندما موّلت OpenAI لتحولها إلى تعظيم الأرباح

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد