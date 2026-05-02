الأسطي هبة عبد الرحمن:مكنتش مصدقة أن الرئيس بيسلمني الجائزة بنفسه بعيد العمال

أوضحت هبة عبد الرحمن الأسطي، التي بدأت مشوارها المهني كسكرتيرة في إحدى العيادات، أنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تكون في يوم من الأيام واحدة من أشهر الأسماء في مجال النقاشة.

وأضافت في تصريح خاص لبرنامج "صباح البلد" أنها كانت تعمل في العيادة وتتابع عن أعمال العمال الذين كانوا يقومون بمهام النقاشة.

لكنها أوضحت أنها، مع مرور الوقت، اكتشفت شغفها بهذا المجال، خاصة عندما وجدت نفسها تتخيل العيادة بشكل مختلف تمامًا.

وقالت هبة إنها قررت خوض التجربة بنفسها، فاقترحت على صاحبة العيادة أن تقوم بتجديد الألوان بدلًا من العمال، وعرضت عليها فكرة شراء الخامات على نفقتها الخاصة، وأنه إذا نالت أعمالها إعجابها، ستحصل على نصف المصنعية التي كان سيتقاضاها العمال.

وأشارت هبة إلى أن النتيجة كانت مفاجئة، حيث نالت أعمالها إعجاب صاحبة العيادة بشكل كبير، وهو ما دفعها للاستمرار في هذا المجال الذي أصبح بعد فترة ليس مجرد مهنة، بل شغفًا حقيقيًا لها. وأضافت: "كنت دايمًا متخيلة أنني أقدر أكون شاطرة في المجال ده، وكل ما كنت بواجه تحديات كنت بتحمس أكتر".

ورغم أن مهنة النقاشة قد تكون محصورة في الأغلب في أيدي الرجال في بعض المجتمعات، أكدت هبة أنها لم تجد صعوبة في تحدي هذه المعايير الاجتماعية، بل جعلت ذلك حافزًا لها لتثبت نفسها وتحقق نجاحًا لافتًا في هذا المجال.

وأضافت أنها كانت تتبع دائمًا مبدأ "إما أن تنجح أو تنجح"، وهو ما تحقق بالفعل بعد سنوات من العمل الجاد والمثابرة

أكدت هبة أن تكريمها في عيد المرأة كان حدثًا فريدًا. فقد تم تكريمها من السيدة انتصار، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعت قائلة: التكريم دة غير التكريم بتاع عيد العمال "ومكنتش مصدقة أن الرئيس بيسلمني الجائزة بنفسه