أمير هشام: الأهلي يفكر في ضم محمد علاء حارس الجونة في هذه الحالة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مركز حراسة مرمى الأهلي يضم حراس مميزين على رأسهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا، والأخير يلقى قبول كبير رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

مدرب الأهلي يئس توروب

وقال هشام عبر تصريحات إذاعيه: هناك قناعة كبيرة بمستوى حمزة علاء من جانب ييس توروب المدير الفني، والحارس يجيد اللغة الانجليزية بشكل جيد.

وأضاف: الأهلي متمسك بـ الشناوي وشوبير، ولكن حال وصول عروض وقتها قد يفكر في الموافقة.

وزاد: في حالة الاستقرار على التعاقد مع حارس مرمى جديد، فأن محمد علاء حارس الجونة هو المرشح الأول، وتم طرح اسمه البلعوطي حارس البنك الأهلي لكن الأولوية للأهلي التعاقد مع محمد علاء.