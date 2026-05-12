التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة وكهرباء الإسماعيلية

انتهت أحداث الشوط الاول بين الجونة وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري

وجاء تشكيل الجونة ضد كهرباء الإسماعيلية كالتالي



حراسة المرمى: محمد علاء



الدفاع: عبد الجواد تعلب، ألفا تيرا، أحمد عبد الرسول، خالد صديق



الوسط: نور السيد، رضا صلاح، حافيظ إبراهيم، عمرو خالد، محمد النحاس



الهجوم: على الزاهدى



البدلاء: أحمد مسعود، مصطفى مطاوع، هشام وليد، أحمد بلية، عبد الله السعيد، محمد محمود، سيف شيكا، مروان محسن، أحمد جمال.

بينما جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة كالتالي.



حراسة المرمى: على الجابرى



الدفاع: كريم يحيى، عبد الفتاح تاحا، سيف الخشاب، حسن الشاذلى



الوسط: محمد مدحت، سيف العجوز، محمد سعيد جهينة، محمد فاروق



الهجوم: عبد الله مارادونا، بواتينج



البدلاء: محمد هجرس، عصام الفيومى، أحمد حمزاوى، عمر وائل، مصطفى كشرى، عبد الرحمن إبراهيم، محمد السيد شيكا، محمد عبد المنعم، جوناثان نجويم