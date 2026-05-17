الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأحد 17 مايو 2026.. أعلى سعر للبيع والشراء

محمد صبيح

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 13 مايو 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.835 جنيه للشراء و52.973 جنيه للبيع، بينما تصدر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) قائمة أعلى أسعار شراء الدولار بين البنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

جاء أعلى سعر لشراء الدولار داخل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند مستوى 52.870 جنيه للشراء و52.957 جنيه للبيع.

كما سجل بنك HSBC نحو 52.852 جنيه للشراء و52.953 جنيه للبيع، ليواصل تقديم أحد أعلى أسعار الدولار داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 52.850 جنيه للشراء و52.950 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الكبرى.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بنك مصر: 52.850 جنيه للشراء و52.950 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 52.850 جنيه للشراء و52.950 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.850 جنيه للشراء و52.950 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 52.850 جنيه للشراء و52.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.835 جنيه للشراء و52.973 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع تقريبًا بين البنوك العاملة في مصر.

فيما سجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.830 جنيه للشراء و52.930 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم

شهدت البنوك الخاصة استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

بنك الكويت الوطني NBK: 52.820 جنيه للشراء و52.920 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.820 جنيه للشراء و52.920 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.810 جنيه للشراء و52.910 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.800 جنيه للشراء و52.900 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.750 جنيه للشراء و52.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يحظى سعر الدولار اليوم باهتمام واسع داخل السوق المصرية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب ارتباطه بعدد كبير من المعاملات التجارية والمالية.

وتتغير أسعار الدولار بشكل مستمر وفقًا لحركة العرض والطلب داخل البنوك، فضلًا عن تأثيرات الأسواق العالمية والسياسات النقدية.

