مع تقلبات الربيع.. كيف تخفف ملابسك بأمان؟

مع اقتراب شم النسيم وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ كثيرون في تخفيف الملابس، لكن بشكل مفاجئ قد يعرضهم لمشكلات صحية.

لذلك ينصح الخبراء باتباع عدد من الاحتياطات المهمة:



احتياطات لتخفيف الملابس قبل شم النسيم:



التدرج في تخفيف الملابس



لا يُنصح بارتداء الملابس الصيفية الخفيفة بشكل مفاجئ، بل يجب التدرج حسب حالة الطقس لتجنب نزلات البرد.



متابعة حالة الطقس يوميًا

فصل الربيع معروف بتقلباته، لذلك من الأفضل متابعة النشرات الجوية قبل الخروج.



ارتداء طبقات خفيفة

يمكن ارتداء ملابس خفيفة مع جاكيت بسيط يمكن خلعه أو ارتداؤه حسب تغير الجو



حماية الأطفال وكبار السن

هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، لذا يجب عدم التسرع في تخفيف ملابسهم.



تجنب التعرض للهواء المباشر



خاصة في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس حيث تنخفض درجات الحرارة.



تقوية المناعة

من خلال تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، وشرب المياه بكميات كافية.

الحذر أثناء الخروج للحدائق

يفضل اختيار أماكن مشمسة وتجنب الجلوس في أماكن بها تيارات هواء قوية.

اتباع هذه النصائح يساعدك على الاستمتاع بأجواء شم النسيم دون التعرض لمشكلات صحية مفاجئة.