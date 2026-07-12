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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتخب مصر كسب احترام العالم.. والتكريم يؤكد تقدير الدولة للإنجازات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بعد مشاركتهم المتميزة في بطولة كأس العالم 2026 يحمل دلالات وطنية مهمة، ويعكس حرص الدولة على تكريم النماذج الناجحة التي ترفع اسم مصر وتقدم صورة مشرفة عنها أمام العالم.

وقال مرجان في تصريح صحفي له اليوم، إن الرسالة الأبرز التي خرج بها اللقاء تتمثل في تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما حققه المنتخب الوطني يتجاوز حدود النتائج الرياضية، ليصل إلى كسب احترام وتقدير الجماهير والمتابعين في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يعكس قيم الانضباط والإصرار والالتزام التي تحلى بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

الدولة تقدر الجهد والإخلاص والعمل الجماعي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الرئيس بالأداء المشرف للمنتخب تؤكد أن الدولة تقدر الجهد والإخلاص والعمل الجماعي، وأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بحصد الألقاب، وإنما بقدرة الفرق الوطنية على تمثيل بلادها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وهو ما نجح فيه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم.

وأشار مرجان إلى أن اللقاء عكس حجم الفخر الذي يشعر به المصريون تجاه ما قدمه المنتخب، بعدما نجح اللاعبون في رسم البهجة على وجوه المواطنين وصناعة حالة من الالتفاف الوطني خلف الفريق، بفضل الأداء القوي والروح القتالية التي ظهرت في جميع المباريات.

وأضاف النائب أن، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يمثل رؤية مستقبلية تستهدف تحويل هذا الإنجاز إلى نقطة انطلاق نحو مزيد من النجاحات، من خلال تطوير منظومة اكتشاف اللاعبين وصقل قدراتهم منذ المراحل العمرية المبكرة، بما يضمن استمرار تدفق المواهب القادرة على تمثيل مصر في أكبر المحافل الدولية.

وأكد محمود مرجان أن، دعم الدولة للمواهب الشابة والجهاز الفني الوطني يعكس إيماناً حقيقياً بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، مشيراً إلى أن الرياضة أصبحت إحدى الأدوات المهمة لبناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء وترسيخ قيم العمل الجماعي والتنافس الشريف.

ولفت نائب الجيزة. إلى أن تكريم الرئيس للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري يحمل رسالة تقدير لكل من يعمل بإخلاص من أجل رفع راية الوطن، كما يؤكد أن الدولة تقف دائماً خلف أبنائها المتميزين وتحرص على تحفيزهم لمواصلة الإنجاز والعطاء.

واختتم النائب محمود مرجان تصريحاته قائلاً: "لقد كسب لاعبو منتخب مصر احترام العالم قبل أي شيء آخر، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال اللقاء، وهذه المكانة التي حققها المنتخب تمثل رصيداً مهماً للرياضة المصرية، ودافعاً لمواصلة العمل من أجل تحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب طموحات الشعب المصري وتطلعاته."

محمود مرجان الشيوخ المنتخب الوطني بطولة كأس العالم كأس العالم

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