علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصر

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم يجسد حرص الدولة على تكريم أبنائها المتميزين، ويعكس تقدير القيادة السياسية لما حققه المنتخب من إنجاز وطني أسعد ملايين المصريين.

وأضاف مهران أن الاستقبال التاريخي الذي حظي به المنتخب في مطار العلمين الجديدة يعكس حجم الاهتمام الرسمي بالأبطال الرياضيين، ويؤكد أن الدولة أصبحت تمتلك بنية تحتية رياضية وسياحية قادرة على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات.

العلمين واجهة مشرفة لمصر

وأوضح أن ما شهدته مدينة العلمين الجديدة من تطور عمراني، وكفاءة في شبكة الطرق، وجودة الفنادق، وما ظهر عبر وسائل الإعلام وشاهده العالم، جعل كل المصريين في الداخل والخارج يشعرون بالفخر بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وثمن عضو مجلس الشيوخ الدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للرياضة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها منذ انطلاق معسكر المنتخب وحتى مراسم الاستقبال، بما أسهم في خروج الحدث بصورة حضارية تليق بمكانة مصر وأبطالها.