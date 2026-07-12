مهلة أخيرة.. 72 ساعة لـ إنقاذ صفقة انتقال تريزيجيه للدوري السعودي

كشفت تقارير الصحف السعودية عن تعطل جديد في صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي لنادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب تقرير صحيفة الوئام السعودية فإن إدارة نادي الرياض السعودي منحت مهلة لمدة 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه بعد طلبات جديدة من الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي تراجع عن اتفاق اتمام الصفقة بـ مليون و200 ألف دولار وطلب نصف مليون إضافية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

سبب فشل صفقة تريزيجيه

وأردفت الصحيفة أن طلب الأهلي الجديد رفض من جانب نادي الرياض السعودي وتم منح النادي الأهلي مهلة لمدة 72 ساعة قبل حسم الأمر بشكل نهائي والبت في الصفقة.

واختتم التقرير السعودي أن نادى الرياض اتفق مع تريزيجيه على كافة التفاصيل ويتبقى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة لكنها أًبحت مهددة بالفشل في الساعات الجارية.