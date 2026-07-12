وزير خارجية روسيا: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التعاون بين روسيا وتونس سيواصل تطوره بما يخدم شعبي البلدين، ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط .

وجاء ذلك في برقية التهنئة التي بعث بها لافروف إلى وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الأحد/ " أنه على يقين بأن التعاون الروسي التونسي سيواصل تعزيزه بنجاح بما يخدم شعبي البلدين، وفي إطار ضمان الاستقرار والأمن في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط".

وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى تاريخ طويل، وتستند إلى تقاليد راسخة، مضيفًا أن البلدين راكما، على مدى العقود الماضية، خبرة واسعة في التعاون الثنائي المتعدد المجالات، الذي يواصل تطوره بصورة مطردة.

وتبادل الوزيران رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أكدا فيها على قوة وعمق روابط الصداقة والتعاون بينهما.

وفي وقت سابق في مايو الماضي، أكد السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لدى روسيا بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البلدين يتعاونان بنجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مقدمين نموذجا لحوار متكافئ ومحترم، حيث يصغي كل طرف باهتمام لانشغالات الطرف الآخر".