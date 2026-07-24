قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أثري: القطع النادرة مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد يجب أن تعود إلى مصر
انسي الآيفون.. واتساب يفاجئ مستخدمي "آيباد" بميزة طال انتظارها
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-7-2026
مايا مرسي تبحث مع «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» التوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالريف المصري
رسميا.. يورجن كلوب مديرا فنيا لـ منتخب ألمانيا حتى 2030
الصحة: مستشفيات الرمد تُقدم خدماتها لأكثر من 2.3 مليون مواطن سنويا
بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق 3 شواطئ مفتوحة في مطروح
ناقلة واحدة فقط.. تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز
تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا
وفيات ومصابين .. أسماء ضحايا انقلاب سيارة بطريق بني عديات في أسيوط
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات

حملة تموينية
حملة تموينية
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالجيزة في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن مصادرة 283 طنًا و204 كجم و66 ألفًا و691 لترًا و12179 وحدة من السلع والمواد المخالفة، وضبط 2437 قضية تموينية متنوعة وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وشملت القضايا التي تم ضبطها مجالات الغش التجاري والتدليس، والمطاحن والمخابز، والبدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمحلات العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 29 قضية تضمنت ضبط سلع ومنتجات مخالفة شملت الدقيق الفاخر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والسكر، والسمن النباتي، والعصائر، والبن، والأعلاف، والأدوية، وغيرها، بإجمالي مضبوطات بلغ 268 طنًا و404 كجم، بالإضافة إلى 11717 وحدة.

وفي مجال المطاحن والمخابز تم ضبط 1094 قضية تنوعت بين تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي مضبوطات بلغ 6 أطنان و950 كجم من الدقيق البلدي المدعم.

كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت، بإجمالي مضبوطات بلغ 7 أطنان و850 كجم و835 لترًا.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 9 قضايا لتجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغ 65856 لترًا و462 وحدة.

وفي مجال المحلات العامة، تم ضبط 1300 قضية تضمنت إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تموين الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

الزمالك

يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

كأس العالم

لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء بالقاهرة

اموال

حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقي

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد