محمد صلاح عاشق للساعات الفاخرة والنادرة.. ظهور مميز دائم للفرعون

وقع محمد صلاح نجم منتخب مصر في عشق الساعات الفاخرة حيث يمتلك مجموعة مميزة وفاخرة من الساعات ظهرت خلال لحظات مميزة في مسيرة الفرعون.

وتميز محمد صلاح خلال مسيرته بحصد الجوائز الفردية والجماعية وفرض نفسه على قائمة أفضل اللاعبين ليس فقط في فرقة أو في الدوري الانجليزي بل على مستوى العالم ومازال يسطر تاريخ جدد في مشوراه الكروي بعدما نال استحسان الجماهير بعد أداءه المميز رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ووسط تميزة بالألقاب الفردية والجماعية تواجد أيضا في لحظاته المميز بمجموعات ساعات فاخرة جذبت أنظار الجماهير دائما لمعرفة نوعها وسعرها باعتباره أحد أبرز لاعبي الكرة في العالم حاليا بشعبية كاسحة في مختلف بلاد العالم.



ظهر محمد صلاح بساعة من طراز أوديمار بيغيه رويال أوك والمصنوعة من السيراميك الأسود وهو الموديل رقم 26585CE، بقطر 41 مم، ويعمل بحركة كاليبر 5135 الرائعة، التي تتميز باحتياطي طاقة يصل إلى 40 ساعة، وتتكون من 374 جزءًا وفق تقرير نشره موقع تايمز فور دايموندز

وتعتبر الساعة نادرة ومخصصه فقط لعملاء العلامة التجارية السويسرية من كبار الشخصيات



كما ظهر الفرعون بساعة ريتشارد ميل RM67-02 التي تعتبر أكثر الساعات من ريتشارد ميل روادا وهذا النوع مصنوع من مادة Carbon TPT ومطلية يدويان بألوان العلم الفرنسي وحزام قماش أزرق وميناء هيكلي

وتزن الساعة 32 جراما فقط ومصمه هندسيا للرياضيين من النخبة الذين يشاركون في أنشطة رياضية عالية الأداء نظرا لخفتها ومقاومتها للصدات ودقة ضبط الوقت



وارتدى صلاح ساعة Freak Lab المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، والتي توقف إنتاجها واقتصرت على 99 قطعة فقط وذلك خلال تتويجه بكأس الاتحاد الانجليزي في 2022

الساعة من طراز فريد وتعمل بحركة Calibre UN-210 المصنّعة داخليًا، وهي موجودة في علبة ضخمة بقطر 45 مم، وتوفر احتياطي طاقة مذهلًا لمدة 8 أيام.

كما ظهر محمد صلاح بساعة ريتشارد ميل RM65-01 وتعرف بأنها الساعة الأكثر تعقيدا من ريتشارد ميل باتلعاون مع شركة فوشيه مانيفاكتشر فلورييه السويسرية وتتكون من 600قطة

ظهر محمد صلاح بساعة Urwerk UR-105 CT Streamliner المصنوعة من الفولاذ والتيتانيوم. أُطلقت هذه الساعة عام 2017 احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس Urwerk حسب تقرير نشرته تايمز فور دايموندز

والساعة مستواحه من فن العمارة ارت ديكو لناطحات السحاب في نيويورك وتعد ساعة مبتكرة متحركة موزعة بالتساوي داخل أربعة اقمار صناعية مميزة مصنوعة من الألومنيوم وتدور على حامل دوار مع عرض الوقت عبر مسار الدقائق



وعلى غلاف مجلة GQ ظهر محمد صلاح مرتديا ساعة كارتييه سانتوس WGSA0019 المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وبسوار جلدي بني اللون وتجمع بين الفخامة والروح الرياضية

وتسمى الساعة سانتوس" ملك مصر " حيث ارتدى الفرعون جلد التمساح البني الفاتح ليتناسب مع لون الذهب الوردي

كما صممت أوديمار بيغيه ساعةً تذكاريةً، قُدّمت للاعبين والمدرب آنذاك، يورجن كلوب احتفالا بالانجازات التي صنعها الريدز

تسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الإنجليزي 2022 للمرة الثانية على التوالي وارتدى ساعة أوديمار بيغيه رويال أوك أوفشور كرونوغراف "ليفربول" ذات الإصدار المحدود.

الساعة نادرة للغاية وأهديت فقط للاعبي لفريق باللون الأحمر وهو اللون الرئيسي للفريق وتحتوى على عدادات فرعية حمراء وأجزاء حمراء صغيرة على الإطار

وفي عام 2025 وخلال توقيع محمد صلاح على تمديد عقده مع ليفربول ظهر بساعة RM17-02 وتتميز بحركة توربيون من عيار RM17-02،

وظهر محمد صلاح وهو يرتدي ساعة هوبلو بيغ بانغ يونيكو سافاير رقم 441.JX.4802.RT، وهي أيضا ساعة من إصدار محدود بقطر 42مم بالكامل من الكريستال الياقوتي المصقول وتم تصميمها لرؤية الحركة أثناء العمل من جميع زوايا الساعة



وخلال تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة لاعبي الكرة المحترفين للمرة الثانية ظهر مرتديا ساعة RM74-02 الأوتوماتيكية ذات التوربيون. تتوفر ساعة RM74-02 بنسختين: إحداهما من الذهب والكربون بتقنية TPT والأخرى من الذهب والكوارتز بتقنية TPT.

وقد اختار صلاح النسخة المصنوعة من الذهب والكوارتز بتقنية TPT والتي تمزج ألياف الكوارتز الأبيض مع رقائق رقيقة من الذهب الوردي عيار ٢٢ قيراطًا (٥N)، مما يُبرز براعة RM الحرفية العالية



ويبدو أنا ساعات ريتشارد هي الأكثر جذبا لمحمد صلاح حيث ظهر باكثر من نوع منها ووسط قائمة ساعاته الفاخرة ظهر بساعة جديد من المجموعة وهي RM30-01 الأوتوماتيكية ذات التوربيون المصنوعة من السيراميك الأبيض ATZ.

وهى ساعة حصلت على براءة اختراع في ساعة ريتشارد ميل دوار ذي هندسة