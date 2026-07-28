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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يرفع التحدي: إعادة فرنسا إلى منصة التتويج.. وهوية جديدة في الطريق

زيدان ومحمد عبد المنعم
زيدان ومحمد عبد المنعم
يمنى عبد الظاهر

أعرب الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان عن سعادته الكبيرة بتوليه القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، مؤكدًا أن تدريب "الديوك" كان حلمه الأكبر، وهو ما دفعه لرفض جميع العروض التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة.

وقال زيدان، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "لقد رفضت الكثير من العروض في السنوات الأخيرة، لأنني كنت أريد وظيفة واحدة فقط، وهي تدريب منتخب فرنسا".

وأضاف المدرب الفرنسي: "سترون أسلوب لعب الفريق قريبًا. كنت صانع ألعاب، وأكثر ما يعجبني هو لعب كرة القدم، كما أنني عشت لسنوات طويلة في إسبانيا، وأعتقد أنكم جميعًا تعلمون ما يعنيه ذلك".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان، الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية لـ"الديوك".

وجاء تعيين زيدان ليحسم الجدل الذي استمر لسنوات حول هوية خليفة ديشان، بعدما ارتبط اسم نجم الكرة الفرنسية السابق بقيادة المنتخب في أكثر من مناسبة، في ظل رغبته المعلنة بتولي هذه المهمة.

ويعد زيدان، البالغ من العمر 54 عامًا، أحد أعظم أساطير الكرة الفرنسية، إذ قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 1998، كما حقق نجاحات تاريخية مع ريال مدريد، بعدما قاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ويخلف زيدان زميله السابق ديدييه ديشان، الذي قاد المنتخب الفرنسي خلال فترة ذهبية شهدت التتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي مونديال 2022.

ويبدأ زيدان مهمته الجديدة وسط آمال كبيرة من الجماهير الفرنسية، التي تنتظر أن يواصل "الديوك" حصد الألقاب تحت قيادة أحد أبرز رموز كرة القدم في تاريخ فرنسا.

الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لمنتخب فرنسا المؤتمر الصحفي الاتحاد الفرنسي التتويج بكأس العالم 2018

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