مدرب حراس الأهلي ينبهر بعظمة مصر من أمام الأهرامات: عبق التاريخ والمستقبل

أعرب الهولندي جوي بوتفير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إعجابه بالحضارة المصرية، وذلك خلال حضوره مراسم توقيع عقد رعاية النادي والإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي.

ونشر بوتفير صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من أمام الأهرامات، وكتب: "شهدنا عظمة المستقبل بين الأهرامات وسط عبق التاريخ"، في إشارة إلى المزج بين عراقة الحضارة المصرية والمشروعات الرياضية الحديثة.

وكان مدرب حراس الأهلي قد حرص على مشاركة جماهير النادي هذه اللحظة، خلال الحدث الذي شهد حضور عدد كبير من مسئولي النادي والشخصيات الرياضية، والخاص بمشروع استاد الأهلي الجديد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما افتتح الفريق مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للجهاز الفني الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة ودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ثم يلتقي بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكر الإعداد الخارجي.

ويتضمن برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل مواجهة برشلونة وديًا يوم 19 أغسطس، في اللقاء الذي يمثل المحطة الأخيرة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.