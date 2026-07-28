وائل جمعة يتدخل.. الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لمحمد عبد المنعم

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، عن آخر تطورات ملف عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق، مشيرًا إلى وجود تحركات من جانب النادي الأهلي لإقناع اللاعب بالعودة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي إن وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تحدث مع محمد عبد المنعم أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ودخل في مفاوضات مباشرة معه بشأن إمكانية عودته للفريق.

وأضاف أن الساعات الأخيرة شهدت تقديم الأهلي عرضًا لمحمد عبد المنعم يتضمن حصوله على راتب ضمن الفئة الأولى، إلى جانب عقد إعلاني مع شركة الكرة بالنادي، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تنتظر حاليًا قرار اللاعب النهائي.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما افتتح الفريق مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للجهاز الفني الجديد.

ويخوض الأهلي مواجهة ودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ثم يلتقي بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكر الإعداد الخارجي.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الأهلي في إسبانيا خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل مواجهة برشلونة وديًا يوم 19 أغسطس، في ختام تحضيرات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.