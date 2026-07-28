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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عموتة يعيد رسم خريطة الأهلي.. 3 صفقات خرجت من الحسابات في الميركاتو .. إيه الحكاية

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

بدأت ملامح استراتيجية النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية تتضح بشكل كبير بعدما اتخذت الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة قرارًا بإغلاق ثلاثة من أبرز ملفات التعاقدات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت القرارات في إطار رغبة الجهاز الفني الجديد في إنهاء الجدل حول الصفقات غير المحسومة والتركيز على احتياجات الفريق الفعلية قبل انطلاق الموسم بدلًا من استمرار المفاوضات في ملفات تبدو فرص نجاحها محدودة.

وبات واضحًا أن الأهلي يسير وفق رؤية أكثر حسمًا تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم استنزاف الوقت أو الموارد المالية في صفقات لا تتوافق مع المعايير الفنية والاقتصادية التي وضعها عموتة وإدارة الكرة.

أكرم توفيق.. العودة تتأجل

كان اسم أكرم توفيق أحد أبرز الأسماء المطروحة للعودة إلى الأهلي بعد تجربته مع الشمال القطري إلا أن المفاوضات لم تصل إلى المرحلة النهائية.

وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الأهلي كانت تفضل استعادة اللاعب دون تحمل أعباء مالية إضافية إلا أن استمرار ارتباطه بعقد مع نادي الشمال إلى جانب عدم التوصل إلى صيغة مناسبة لإنهاء العلاقة التعاقدية جعل استمرار التفاوض أمرًا غير مجدٍ.

وأوضح المصدر أن المطالب المالية الخاصة بفسخ العقد مثلت العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة وهو ما دفع مسؤولي الأهلي إلى إغلاق الملف مؤقتًا مع إمكانية إعادة فتحه مستقبلًا إذا تغيرت الظروف.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الجديدة التي تعتمدها الإدارة بعدم الدخول في مفاوضات طويلة أو صفقات تتطلب تكلفة إضافية لا تتناسب مع العائد الفني المتوقع.

 

إبراهيم عادل.. الأرقام حسمت القرار

الملف الثاني الذي خرج من حسابات الأهلي يتعلق بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والمحترف حاليًا في نورشيلاند الدنماركي.

ورغم القناعة الكاملة بإمكانات اللاعب الفنية فإن المفاوضات اصطدمت بالمطالب المالية المرتفعة للنادي الدنماركي الذي تمسك بالحصول على مقابل كبير للموافقة على رحيل نجمه.

وترى إدارة الأهلي أن قيمة الصفقة لا تتماشى مع خطتها الحالية في سوق الانتقالات خاصة أن النادي يعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفنية والقدرات المالية دون الدخول في مزايدات قد تؤثر على ملفات أخرى أكثر أهمية.

وبناءً على ذلك تقرر غلق المفاوضات وعدم الاستمرار فيها خلال فترة الانتقالات الحالية.

حمدي فتحي.. القرار فني قبل أن يكون ماليًا

أما الملف الثالث فكان مختلفًا عن سابقيه إذ لم تحسمه الاعتبارات المالية وإنما الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

فقد استقر الجهاز الفني على عدم التحرك لاستعادة حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بعدما خلص إلى أن الفريق يمتلك خيارات كافية في مركزه ولا يحتاج إلى تدعيم جديد في هذا الخط خلال المرحلة الحالية.

كما يرى الجهاز الفني أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير العناصر الموجودة بالفعل داخل القائمة مع منح الفرصة للاعبين الأصغر سنًا بما يتماشى مع المشروع الفني الذي يسعى عموتة إلى تطبيقه داخل الفريق.

عموتة يفرض فلسفته

تعكس هذه القرارات ملامح واضحة لفلسفة المدرب المغربي الذي يفضل حسم الملفات سريعًا وعدم ترك المفاوضات معلقة لفترات طويلة.

كما يسعى عموتة إلى بناء قائمة متوازنة تعتمد على تلبية الاحتياجات الحقيقية للفريق بدلًا من التعاقد مع أسماء كبيرة لمجرد قيمتها الجماهيرية أو تاريخها مع النادي.

وتؤكد التحركات الأخيرة أن الجهاز الفني يرغب في تقليص عدد الملفات المفتوحة حتى يتفرغ بالكامل لإعداد الفريق فنيًا مع ضمان الاستقرار داخل معسكر الإعداد للموسم الجديد.

هل انتهى ميركاتو الأهلي؟

ورغم إغلاق هذه الملفات الثلاثة فإن سوق انتقالات الأهلي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تواصل الإدارة دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتدعيم بعض المراكز التي حددها الجهاز الفني باعتبارها أولوية قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر جماهير الأهلي الإعلان عن الصفقات الجديدة لكن المؤكد أن المرحلة الحالية تشهد تغييرًا واضحًا في طريقة إدارة ملف التعاقدات حيث أصبحت الرؤية الفنية هي صاحبة الكلمة الأولى بينما تراجع الاعتماد على الصفقات التي تفرضها الأسماء أو الضغوط الجماهيرية.

وبهذا النهج يبدو أن الحسين عموتة بدأ بالفعل في رسم ملامح مشروعه داخل القلعة الحمراء واضعًا معايير جديدة لاختيار الصفقات عنوانها: الاحتياج الفني أولًا والجدوى الاقتصادية دائمًا.

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