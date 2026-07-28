طارق السيد: الأهلي يشترط الحصول على 7 ملايين دولار للموافقة على رحيل إمام عاشور

كشف طارق السيد، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن النادي الأهلي حدد مبلغ 7 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل لاعب الوسط إمام عاشور، حال وصول عرض رسمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف طارق السيد أن إدارة الأهلي لن تناقش أي عروض تقل عن هذا الرقم، في ظل تمسكها باستمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

تأتي هذه الأنباء في وقت ارتبط فيه اسم إمام عاشور باهتمام عدد من الأندية، بينما أشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى وجود اهتمام من أندية سعودية بالحصول على خدماته، في الوقت الذي يعمل فيه الأهلي على تعديل وتمديد عقد اللاعب للحفاظ عليه.