إعلامي: عقد رعاية الأهلي أنهى أزمة الدولار.. والنادي قادر على ضم أي لاعب

أكد الإعلامي محمد المحمودي أن النادي الأهلي عزز موقفه المالي بشكل كبير بعد توقيع عقد الرعاية الجديد، مشيرًا إلى أن قيمة الاتفاقية وطريقة سدادها منحت النادي قوة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال المحمودي، خلال تصريحات تلفزيونية: "بعد عقد رعاية الأهلي، والأرقام اللي الأهلي خدها وطريقة الدفع، أقدر أقولك إن الأهلي أنهى أي مشكلة دولارية واجهته أو هتواجهه الفترة الجاية، والأهلي يقدر يصحى بكرة يتعاقد مع اللي هو عايزه بكل سهولة".

ويرى المحمودي أن هذه الاتفاقيات تمنح الأهلي مرونة مالية كبيرة في سوق الانتقالات، وقدرة على تلبية احتياجات الفريق الأول وإبرام صفقات جديدة دون القلق من أي تحديات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن تمويل وتنفيذ مشروع استاد الأهلي، توقيع عقد استثماري وُصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط مع إحدى شركات الاتصالات، والتي حصلت على حقوق تسمية استاد الأهلي، وذلك خلال احتفالية حضرها رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات الرياضية والإعلامية.

وعلى هامش الاحتفالية، وقعت شركة الأهلي لكرة القدم اتفاقية رعاية جديدة مع الشركة الراعية، تتضمن حصولها على حقوق رعاية قميص الفريق الأول لمدة أربع سنوات، في صفقة مالية تتجاوز قيمة العقد السابق، بما يعكس نجاح النادي في تعظيم موارده الاستثمارية وتعزيز مصادر دخله.