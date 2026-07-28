طارق السيد: قطر والشمال القطريان يتنافسان على ضم محمد علي بن رمضان من الأهلي

كشف طارق السيد، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن نادي قطر القطري دخل بقوة في سباق التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح طارق السيد أن نادي قطر تقدم بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي للحصول على خدمات اللاعب، لينافس بذلك نادي الشمال القطري، الذي أبدى هو الآخر اهتمامًا بالتعاقد مع بن رمضان.

يأتي ذلك في ظل تزايد الأنباء حول اهتمام أكثر من نادٍ قطري بضم اللاعب، بينما لم يصدر الأهلي أي قرار رسمي بشأن مستقبله، وسط تمسك الجهاز الفني باستمرار العناصر الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في الظهور الأول للمدير الفني الحسين عموتة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني، قبل السفر إلى إسبانيا لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.