بني سويف.. مسابقة للارتقاء بالمساحات الخضراء والمظهر الحضاري بالمحافظة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا مع مسؤولي الحدائق على مستوى مدينة بني سويف، بحضور كامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجميل مدينة بني سويف، والارتقاء بالمظهر العام للشوارع والميادين والحدائق، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة ويوفر بيئة جمالية تليق بالمواطنين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير والتنسيق الحضاري، باعتبارها أحد العناصر المهمة في تحسين المشهد البصري داخل المدينة.

ووجّه المحافظ بإطلاق مسابقة بين الـ6 مناطق بمدينة بني سويف لاختيار أفضل منطقة أو شارع، من حيث مستوى النظافة والتجميل والاهتمام بالمساحات الخضراء، بما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين فرق العمل وتحفيزها على تقديم أفضل مستوى من الأداء، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها تدريجيًا على مختلف مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالحدائق العامة يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة بني سويف وأبنائها، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.