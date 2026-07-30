الخارجية الباكستانية :إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين أمريكا وإيران

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها : النقاش بين طهران وواشنطن مستمر بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التصعيد.

كما دعت الخارجية الباكستانية كلا من طهران وواشنطن على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت سابق أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط، خاصة تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الوزراء - في البيان الذي نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التطورات المتسارعة للأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف البيان "نشعر بقلق عميق من أن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود الجارية التي يبذلها الوسطاء الرئيسيون، وتقلل فرص إيجاد حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية".

ودعا وزراء الخارجية في رابطة آسيان، جميع الأطراف المعنيين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب ارتكاب أي أعمال قد تؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وذكر البيان "نؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والدبلوماسية الحقيقية لمعالجة الصراعات والتوترات، بما في ذلك ضرورة وقف شامل وفوري لجميع الأعمال العدائية على كل الجبهات في الشرق الأوسط".

كما شدد الوزراء مجددا على أهمية الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، واحترام حرية الملاحة في المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية، وحرية التحليق فوقها، بما يتوافق مع القانون الدولي

كما عبر الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء أي تدابير تمييزية أو أحادية الجانب قد تعيق أو تمنع السفن من المرور عبر مضيق هرمز أو أي مضائق أخرى تستخدم لأغراض الملاحة الدولية، في مخالفة للقانون الدولي؛ داعين إلى استعادة العبور الآمن والمستمر للسفن والطائرات في مضيق هرمز دون أي عوائق.