محافظ جنوب سيناء يكرم عميد كلية العلوم الأزهرية تقديرًا لعطائه التعليمي

كرّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء الدكتور نصر الدين خضري أحمد، عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، تقديرًا لجهوده المتميزة وعطائه المتواصل خلال فترة توليه عمادة الكلية، التي امتدت لنحو عشر سنوات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وسلّم محافظ جنوب سيناء عميد الكلية شهادة تقدير، تقديرًا لما قدمه من إسهامات بارزة في الارتقاء بالعملية التعليمية، ودعمه المستمر لخدمة طلاب وأبناء المحافظة، ودوره في تعزيز الرسالة التعليمية والأكاديمية بكلية العلوم الأزهرية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تحرص على تكريم القيادات التعليمية والأكاديمية التي تركت بصمات واضحة في خدمة المجتمع، مشيدًا بالدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في إعداد الكوادر البشرية ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها جنوب سيناء.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين خضري أحمد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها في خدمة كلية العلوم الأزهرية وأبنائها كانت محل فخر واعتزاز، وأن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وخدمة الوطن في مختلف .