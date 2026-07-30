ملامح مستقبل التعليم في مصر والفرص المتاحة محليا ودوليا

قالت رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الطالب يجب أن يدرك ماهي هي قدراته وميوله التعليمية، ولذلك أطلق الصندوق اختبار التوجيهه والإرشاد الأكاديمي والمهني.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الاختبار يقيس ميول الطالب ومهارات التفكير والمعارف التي يتميز بها كل طالب، والاختبار متواجد على المنصة، مشيرة إلى أن الاختبار يضم أفضل الاختبارات على مستوى العالم بالسياق المصري.

وأكملت: الاختبار يتم بمصاريف رمزية للغاية، وهو تشخيصي بحت، ويجب على الطالب الرد على الاسئلة والإيجابة بصدق، متابعة: لدينا مرصد سوق العمل الدولي، والذي يضم 9 مليون وظيفة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن المرصد يضم خريطة التعليم الحالية وسوق العمل المستقبلي في العالم أجمع، حيث تم إنشاء الصندوق عام 2004 ولكن المشروعات بدأت في 2024.